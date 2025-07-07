В Тернопольской области 24-летний мужчина может "сесть" на 8 лет за кражу скутера

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Жителю Чертковского района грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К стражам порядка с заявлением обратилась потерпевшая и рассказала, что в период, когда она находилась за границей, кто-то сорвал навесной замок с гаражного помещения и похитил скутер.

Полицейские установили, что к воровству причастен мужчина 2001 года рождения. На хозяйстве, где проживает злоумышленник, полицейские обнаружили похищенный скутер.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб.