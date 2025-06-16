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В Сумской области судили бывшего правоохранителя и адвоката. Оказалось, что они получали взятку от предпринимателя

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Высший антикоррупционный суд признал бывшего должностного лица полиции и адвоката виновными в деле о взятке. По данным следствия, в 2022 году произошел несчастный случай: при разгрузке машины с лесом травмировался рабочий. Тогда временный заместитель начальника следственного управления ГУНП в Сумской области якобы начал пугать владельца фирмы уголовной ответственностью и арестом имущества.

Правоохранителю предложили 10 тысяч долларов, чтобы закрыть дело. Впоследствии сумму взятки уменьшили до 8 тысяч долларов. На обыск поддержать предпринимателя приехал знакомый сотрудник СБУ. По его словам, владелец компании активно поддерживает ВСУ. Также он говорил, "10 тысяч будет нормально, не много ли?".

Впоследствии предприниматель и работник ВСУ были привлечены Национальным антикоррупционным бюро к конфиденциальному сотрудничеству. К передаче взятки был привлечен адвокат. Правоохранитель заявил, что без адвоката ничего не сможет поделать. НАБУ задокументировало передачу через адвоката 5 тысяч долларов.

Из записей, которые имели следствие, было известно, что сам сотрудник полиции был инициатором встреч. В результате бывшего должностного лица приговорили к 7 годам заключения с конфискацией имущества и запретом занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Адвокат получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 3 года заниматься адвокатской деятельностью.

Напомним, ранее на Львовщине разоблачили мужчину, который предлагал 5 тысяч долларов взятки. За эти деньги он хотел договориться с заместителем командира, чтобы тот не принимал никаких мер в отношении его брата, совершившего СЗЧ.