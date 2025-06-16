За три срезанных дерева житель Тернопольщины может сесть на 3 года в тюрьму

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

О преступлении сотрудникам полиции сообщил лесник. Во время обследования территории он обнаружил мужчину, который с помощью бензопилы срезал три дерева.

Правоохранители установили, что к незаконной порубке причастен 20-летний житель Борщевской общины. Никаких разрешительных документов на проведение работ у него не было.

Полицейские изъяли срубленную древесину.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе мужчина может сесть в тюрьму за то, что вырубил 2 дерева в парке.