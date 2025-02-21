Бывшему главе Тернопольского облсовета сообщили о новом подозрении

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Народному депутату Украины 7-го и 8-го созывов, экспредседателю Тернопольского облсовета, действующему депутату этого же облсовета поставлено в известность о подозрении в недекларировании имущества на сумму свыше 2 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НАБУ.

Фамилия не указывается, но согласно материалам дела следует, что речь идет о Михаиле Головко.

Подозреваемый, занимая должность председателя Тернопольского областного совета, не указал в декларациях за 2022-2023 гг. принадлежащую своей матери квартиру площадью 201,9 кв. м., которую использовал вместе с членами семьи, нежилые помещения (парковочное место, автомойку и кладовую), принадлежащие членам семьи, а также средства на банковском счету.

Упомянутое должностное лицо также обвиняется в требовании взятки у владельца частного предприятия и получении 600 000 грн.

Напомним, Днепре судья подделал подписи и украл арендованную квартиру. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.