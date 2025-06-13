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13 июня 2025, 22:45

В Тернопольшине судили полицейского, который требовал 17 тысяч долларов за влияние на ВЛК

13 июня 2025, 22:45
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Иллюстративное фото
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В Тернопольской области полицейский пытался заработать на военнообязанном мужчине. Однако на взятке его задержали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Тернопольской области бывший полицейский признан виновным в злоупотреблении влиянием. Его приговорили к штрафу в размере 750 тысяч гривен. Также ему запретили на три года занимать должности в правоохранительных органах.

По данным следствия, в феврале к правоохранителю обратился мужчина. Он спросил о законном способе выезда за границу во время военного положения. Однако полицейский попросил 16 тысяч долларов США и пообещал повлиять на ВЛК. Мужчина понимал незаконность такого предложения и обратился в правоохранительные органы.

Полицейский в телефонном режиме повторил свое предложение, однако впоследствии увеличил стоимость услуги до 17 тысяч 500 долларов. Во время передачи средств его разоблачили.

Впоследствии полицейского уволили с работы. Он заключил соглашение о признании виновности.

Напомним, ранее в Кировоградской области судили врача, требовал деньги с пациента, чтобы исключить его из военного учета. За это он просил 40 тысяч гривен.

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