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12 июня 2025, 09:53

Оплачивая "доставку товара" жительница Тернопольской области потеряла 38 000 гривен

12 июня 2025, 09:53
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фото: freepik.com
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Полицейские Тернопольщины продолжают фиксировать случаи интернет-мошенничества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в милицию с сообщением о мошеннических действиях обратилась 21-летняя местная жительница. По ее словам, после общения с продавцом в мессенджере она получила ссылку, якобы для заполнения формы для доставки товара. Девушка ввела личные данные и реквизиты своей банковской карты. Позже обнаружила, что на ее имя оформили кредитные обязательства, а со счета списано 38 000 гривен.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен.

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