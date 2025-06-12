Оплачивая "доставку товара" жительница Тернопольской области потеряла 38 000 гривен

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в милицию с сообщением о мошеннических действиях обратилась 21-летняя местная жительница. По ее словам, после общения с продавцом в мессенджере она получила ссылку, якобы для заполнения формы для доставки товара. Девушка ввела личные данные и реквизиты своей банковской карты. Позже обнаружила, что на ее имя оформили кредитные обязательства, а со счета списано 38 000 гривен.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен.