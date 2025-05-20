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В Кировоградской области судили врача, который требовал деньги с пациента, чтобы исключить его из военного учета. При этом свою вину медик не признал

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Кировоградской области судили медика за злоупотребление влиянием. Весной 2023 года он получил от мужчины 40 тысяч гривен, обещая повлиять на членов медицинской комиссии, чтобы его исключили из военного учета. В заявлении пациент написал, что деньги потребовали врач и член медицинской комиссии. Интересно, что врачу ему посоветовал именно член ВЛК.

У мужчины было трое детей на иждивении. Однако по его словам, он не знал, что это дает право на отсрочку от военной службы.

Что касается обвиняемого, то он работал врачом 40 лет. Он не признал вину, но подтвердил, что хотел получить от пациента деньги, потому что "жить-то надо". Он заявил, что пациент вроде бы провоцировал его, а деньги ему вообще подбросили.

Однако суд признал врача виновным. Его приговорили к лишению свободы на 2 года и 6 месяцев.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали 38-летнего командира спецназначения КОРДУ во время получения взятки, а также 29-летнего врача. Они требовали деньги у мужчины, чтобы признать его ограниченно годным к военной службе.