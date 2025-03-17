В Тернопольской области пьяный водитель пытался подкупить полицейских

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Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews.

Полицейские остановили водителя Skoda Fabia за нарушение ПДД. Общаясь с ним, правоохранители почувствовали запах алкоголя и предложили водителю пройти тест на алкотестере "Драгер". Прибор зафиксировал, что уровень алкоголя в крови превосходит допустимые нормы. Полицейские начали составлять админпротокол по статье 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

Нарушитель во избежание наказания положил в карман правоохранителя деньги.

В результате на водителя открыли производство в соответствии с ч. 1 статьи 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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