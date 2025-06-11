В Тернополе задержали 56-летнего вора, похитившего видеокарту за 37 тысяч гривен

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам заявителя, неизвестный мужчина похитил из магазина видеокарту стоимостью более 37 000 гривен.

Правоохранители оперативно установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 56-летний житель областного центра, ранее уже неоднократно попадавший в поле зрения полицейских за совершение аналогичных правонарушений.

За совершенное злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, житель Тернопольской области может сесть на 8 лет за то, что украл 15 000 грн.