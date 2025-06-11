В Тернопольской области 13-летний парень упал с мотоцикла и попал в больницу

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Юноша ехал по полевой дороге, не справился с управлением и перевернулся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во вторник , 10 июня в медучреждение с травмами попал 13-летний житель Толстенского территориального общества. Парень упал с мотоцикла, когда их по полевой дороге. Его с переломами госпитализировали в больницу.

В полиции напоминают, что согласно законодательству Украины управлять скутерами разрешено с 16 лет, а мотоциклами — с 16 лет только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних.