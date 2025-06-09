В Тернопольской области 14-летний подросток на скутере въехал в припаркованный автомобиль
В результате ДТП, которое произошло в селе Кимната, телесные повреждения получил несовершеннолетний
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.
По данным полиции, 14-летний парень, управляя скутером Honda Dio, врезался в припаркованное на обочине авто.
Несовершеннолетнего доставили в больницу.
Напомним, в Тернопольской области женщина на мотоцикле сбила односельчанку.
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