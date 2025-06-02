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02 июня 2025, 15:05

В Тернопольской области разоблачили подпольное производство алкогольных напитков и табачных изделий более чем на 500 тыс. грн

02 июня 2025, 15:05
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фото: Национальная полиция
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Тернопольские полицейские разоблачили участников преступной группы, организовавших подпольное изготовление и продажу контрафактной продукции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Организовал незаконную схему 56-летний житель Кременецкого района, привлек к делу еще четырех человек. Фальсифицированный алкоголь и табак сбывали под этикетками известных торговых марок через один из магазинов.

Полицейские провели 11 санкционированных обысков и изъяли более 1250 бутылок фальсифицированного алкоголя, около 6000 пачек табака без акцизных марок, около 100 литров спиртосодержащих смесей, оборудования для изготовления и фасовки продукции, черновую бухгалтерию и 4 транспортных средств.

Правоохранители изъяли товара более чем на полмиллиона гривен.

Злоумышленникам грозит штраф от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, в Тернопольской области полицейские нашли наркотики в варенье.

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