В Тернопольской области разоблачили подпольное производство алкогольных напитков и табачных изделий более чем на 500 тыс. грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Организовал незаконную схему 56-летний житель Кременецкого района, привлек к делу еще четырех человек. Фальсифицированный алкоголь и табак сбывали под этикетками известных торговых марок через один из магазинов.

Полицейские провели 11 санкционированных обысков и изъяли более 1250 бутылок фальсифицированного алкоголя, около 6000 пачек табака без акцизных марок, около 100 литров спиртосодержащих смесей, оборудования для изготовления и фасовки продукции, черновую бухгалтерию и 4 транспортных средств.

Правоохранители изъяли товара более чем на полмиллиона гривен.

Злоумышленникам грозит штраф от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, в Тернопольской области полицейские нашли наркотики в варенье.