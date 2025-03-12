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В Винницкой области утром 12 марта разыскали трехлетнего Остапа Майданюка, пропавшего накануне в Могилев-Подольском районе. Ребенка всю ночь от переохлаждения спасала собака

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенка забрала к себе бабушка, однако женщина не заметила, как мальчик вышел за собакой за пределы двора и пропал.

На поиски ребенка отправились около 500 человек – правоохранители, спасатели, пограничники, военные, охотники и местные жители. Все вместе прочесывали территорию, становились в цепь, использовали дроны, тепловизоры и служебных собак.

"Искали Остапа с вечера 11 марта и нашли на утро в овраге на местной свалке в нескольких километрах от дома бабушки. Рядом с мальчиком был и его верный друг – пес Барбос, который не покидал его ни на минутку и грел все это время, потому что шел дождь, благодаря чему состояние ребенка относительно удовлетворительное – медики диагностировали переохлаждение и после обследования доставили в больницу", – рассказали в полиции.

Напомним, 8 марта в Тернопольской области в поле нашли тело пропавшего 17-летнего парня.