12:09  12 марта
В Киеве мужчина перерезал себе горло бензопилой
12:57  12 марта
Россияне убили в Украине минимум 601 ребенка
09:10  12 марта
Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 15:28

В Винницкой области разыскали трехлетнего мальчика: ребенка всю ночь согревал пес

12 марта 2025, 15:28
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области утром 12 марта разыскали трехлетнего Остапа Майданюка, пропавшего накануне в Могилев-Подольском районе. Ребенка всю ночь от переохлаждения спасала собака

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенка забрала к себе бабушка, однако женщина не заметила, как мальчик вышел за собакой за пределы двора и пропал.

На поиски ребенка отправились около 500 человек – правоохранители, спасатели, пограничники, военные, охотники и местные жители. Все вместе прочесывали территорию, становились в цепь, использовали дроны, тепловизоры и служебных собак.

"Искали Остапа с вечера 11 марта и нашли на утро в овраге на местной свалке в нескольких километрах от дома бабушки. Рядом с мальчиком был и его верный друг – пес Барбос, который не покидал его ни на минутку и грел все это время, потому что шел дождь, благодаря чему состояние ребенка относительно удовлетворительное – медики диагностировали переохлаждение и после обследования доставили в больницу", – рассказали в полиции.

Напомним, 8 марта в Тернопольской области в поле нашли тело пропавшего 17-летнего парня.

собака Винницкая область ребенок поиск пропавшие без вести поиск ребенка
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Украинские военные показали, как с помощью IRIS-T уничтожили крылатую ракету
12 марта 2025, 15:06
Бросал гранаты из окна и совершил самоубийство: полиция расследует смерть мужчины
12 марта 2025, 14:56
Народный депутат Костенко опроверг информацию о выходе украинских военных из Суджи
12 марта 2025, 14:49
Россияне обстреляли Покровск и Мирноград: трое погибших
12 марта 2025, 14:47
В Одессе представитель общественной организации торговал документами для выезда за границу
12 марта 2025, 14:40
На Кировоградщине задержали женщину, которая обманула мать погибшего военного на 770 тысяч
12 марта 2025, 14:36
Полиция задержала в полтавском парке мужчину, который делал "закладки" с наркотиками
12 марта 2025, 14:32
На Волыни объявили подозрение 17-летнему парню, который в школе стрелял из пневматического пистолета
12 марта 2025, 14:08
На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста
12 марта 2025, 14:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »