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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Вячеслава Чорновила 4-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Ребенка заметила соседка – она и вызвала медиков.

Как установили полицейские, девочка была в комнате, ее мать – на кухне. При этом окно в комнате было открыто, а рядом стояло кресло. Девочка вылезла сначала на кресло, потом – на окно, не удержала равновесие и выпала. 27-летняя мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения и почти на час оставила ребенка без присмотра.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Матери грозит от 2 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в конце марта в Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок погиб на месте.