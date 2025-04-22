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22 апреля 2025, 02:53

Мать была нетрезвой: во Львовской области 4-летняя девочка выпала из окна

22 апреля 2025, 02:53
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Происшествие случилось 20 апреля в 20:25 в городе Новый Раздел Стрыйского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Вячеслава Чорновила 4-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Ребенка заметила соседка – она и вызвала медиков.

Как установили полицейские, девочка была в комнате, ее мать – на кухне. При этом окно в комнате было открыто, а рядом стояло кресло. Девочка вылезла сначала на кресло, потом – на окно, не удержала равновесие и выпала. 27-летняя мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения и почти на час оставила ребенка без присмотра.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Матери грозит от 2 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в конце марта в Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок погиб на месте.

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