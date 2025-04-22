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22 апреля 2025, 18:40

На Буковине вторую неделю ищут пропавшую 13-летнюю девочку

22 апреля 2025, 18:40
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фото: Нацполиция
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Буковинские полицейские продолжают поиски 13-летней жительницы села Чагор Черновицкого района Эрики Руснак. Девочка пропала 11 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области, передает RegioNews.

В настоящее время к поискам привлекли личный состав полиции, Национальной гвардии Украины, операторов БпЛА, спасателей, военнослужащих, волонтеров и местных жителей.

Кроме того, в поисках привлекли специалистов водолазных работ и спецтехнику, которые обследовали русло реки Прут.

Приметы пропавшего ребенка: рост 160 см, худощавая, волосы средней длины, коричневые на корнях и красные по всей длине. Была одета в черную куртку, светлые джинсы и белые кроссовки.

Правоохранители просят сообщать любую информацию о местонахождении Эрики Руснак на спецлинию "102" или по телефону: +380952524033.

Напомним, ранее в Николаевской области исчезла 16-летняя школьница Мария Родина.

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