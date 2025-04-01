Жителю Тернопольской области грозит до 7 лет лишения свободы за незаконный сбыт оружия и боеприпасов
Жителю Чертковского района Тернопольской области полицейские инкриминируют незаконную торговлю оружием
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители получили информацию о том, что житель Монастырского территориального общества торгует запрещенными предметами. В ходе проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что фигурант реализовал стартовый пистолет марки "STALKER", переработанный в боевой, а также патроны. Предметы изъяли и направили на экспертизу
Сорокалетнему мужчине объявили подозрение за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконный сбыт оружия и боевых запасов). Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области полицейские объявили подозрение местному жителю, продавшему более 1000 патронов к автомату Калашникова.