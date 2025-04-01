В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной добычей полезных ископаемых
Правоохранители Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной добычей полезных ископаемых
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что организовал нелегальный "бизнес" житель областного центра, привлекая к делу еще трех человек, каждому из которых была отведена четкая роль.
Вблизи Тернополя они наладили добычу суглинка для дальнейшего производства кирпича.
Согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, незаконная деятельность преступной группы привела к ущербу на сумму более 500 тысяч гривен.
Организатор и его сообщники уведомлены о подозрении по части 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины - незаконная добыча полезных ископаемых местного значения, совершенное в значительном размере организованной группой. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области будут судить строителей, которые некачественно отремонтировали дорогу.