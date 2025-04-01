В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной добычей полезных ископаемых

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что организовал нелегальный "бизнес" житель областного центра, привлекая к делу еще трех человек, каждому из которых была отведена четкая роль.

Вблизи Тернополя они наладили добычу суглинка для дальнейшего производства кирпича.

Согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, незаконная деятельность преступной группы привела к ущербу на сумму более 500 тысяч гривен.

Организатор и его сообщники уведомлены о подозрении по части 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины - незаконная добыча полезных ископаемых местного значения, совершенное в значительном размере организованной группой. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить строителей, которые некачественно отремонтировали дорогу.