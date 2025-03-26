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26 марта 2025, 12:29

В Тернопольской области на стоянке для грузовиков обнаружили труп мужчины

26 марта 2025, 12:29
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фото: Национальная полиция
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Мужчину без признаков жизни у припаркованного грузовика в поселке Большая Березовица обнаружил водитель другого транспортного средства. Прибывшие по указанному адресу медики констатировали смерть неизвестного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Тернопольского отделения полиции. По предварительной информации, пострадавший – житель Золотниковской общины. Он работал на одном из предприятий водителем грузового автомобиля.

Причина смерти 66-летнего мужчины станет известна после проведения экспертизы.

По данному факту следователи открыли производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, Тернопольщине водитель автомобиля сбил велосипедистку и скрылся, женщина скончалась.

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