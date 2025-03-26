У Тернопільській області на стоянці для вантажівок виявили труп чоловіка
Чоловіка без ознак життя біля припаркованої вантажівки в селищі Велика Березовиця виявив водій іншого транспортного засобу. Медики, які прибули за вказаною адресою, констатували смерть невідомого
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. За попередньою інформацією, потерпілий - житель Золотниківської громади. Він працював на одному з підприємств водієм вантажного автомобіля.
Причина смерті 66-річного чоловіка стане відома після проведення експертизи.
За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.
Нагадаємо, Тернопільщині водій автомобіля збив велосипедистку і втік, жінка померла.