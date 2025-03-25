В Тернопольской области водитель автомобиля сбил велосипедистку и скрылся, женщина умерла

фото: Национальная полиция

С многочисленными переломами и другими телесными повреждениями в больницу бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала 63-летнюю женщину. Она ехала на велосипеде, когда ее сбил автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта. Как выяснилось, водитель автомобиля ЗАЗ-110307 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на велосипедистку. После этого водитель автомобиля скрылся.

Женщину доставили в больницу. Однако спасти ей жизнь медикам не удалось.

Полицейские нашли виновника ДТП и задержали.

Напомним, в Тернопольской области будут судить женщину, которая пьяной убила знакомую.