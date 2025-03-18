Житель Тернопольщины может сесть на 7 лет за хранение боеприпасов
Жителя Кременецкого района Тернопольской области полицейские подозревают в незаконном хранении боеприпасов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что 23-летний житель Кременецкого района хранит без надлежащих разрешений боеприпасы.
Правоохранители задержали мужчину при попытке реализовать 3 гранаты с энтузиазмом. Согласно выводу экспертизы изъятые вещественные доказательства являются боевыми припасами и пригодны к взрыву.
Кроме того, в доме подозреваемого во время которого было изъято почти 300 патронов к автомату Калашникова.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель пытался подкупить полицейских.