Житель Тернопольщины может сесть на 7 лет за хранение боеприпасов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что 23-летний житель Кременецкого района хранит без надлежащих разрешений боеприпасы.

Правоохранители задержали мужчину при попытке реализовать 3 гранаты с энтузиазмом. Согласно выводу экспертизы изъятые вещественные доказательства являются боевыми припасами и пригодны к взрыву.

Кроме того, в доме подозреваемого во время которого было изъято почти 300 патронов к автомату Калашникова.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель пытался подкупить полицейских.