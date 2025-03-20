В Тернопольской области будут судить строителей, которые некачественно отремонтировали дорогу
Строительная организация, директором которой является подозреваемый, ненадлежащим образом отремонтировала дорожное покрытие одной из улиц Великогаевской общины на Тернопольщине.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что Великогаевский сельский совет заключил договор с частной строительной фирмой, зарегистрированной в Тернопольском районе, на ремонт дорожного покрытия одной из улиц села Козовка. Однако подрядчик выполнил работы не в полном объеме и с использованием некачественных материалов, в нарушение строительных норм. В то же время инженер по техническому надзору подписала акты приема выполненных работ, не удостоверившись в их качестве. В результате такой служебной халатности общине был нанесен ущерб на почти 2 миллиона гривен.
Следователи ГУНП в Тернопольской области объявили подозрение в служебной халатности обоим фигурантам. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Кроме того, фигурантов оштрафуют.
Напомним, спецслужбы РФ пытались завербовать школьника из Тернопольщины.