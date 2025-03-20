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20 марта 2025, 15:59

В Тернопольской области будут судить строителей, которые некачественно отремонтировали дорогу

20 марта 2025, 15:59
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фото: Национальная полиция
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Строительная организация, директором которой является подозреваемый, ненадлежащим образом отремонтировала дорожное покрытие одной из улиц Великогаевской общины на Тернопольщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что Великогаевский сельский совет заключил договор с частной строительной фирмой, зарегистрированной в Тернопольском районе, на ремонт дорожного покрытия одной из улиц села Козовка. Однако подрядчик выполнил работы не в полном объеме и с использованием некачественных материалов, в нарушение строительных норм. В то же время инженер по техническому надзору подписала акты приема выполненных работ, не удостоверившись в их качестве. В результате такой служебной халатности общине был нанесен ущерб на почти 2 миллиона гривен.

Следователи ГУНП в Тернопольской области объявили подозрение в служебной халатности обоим фигурантам. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Кроме того, фигурантов оштрафуют.

Напомним, спецслужбы РФ пытались завербовать школьника из Тернопольщины.

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дороги ремонт дорог Тернопольская область полиция
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