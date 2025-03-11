В Тернопольской области загорелась деревянная церковь

фото: ГСЧС Тернопольщины

В Тернопольской области в селе Катериновка Кременецкой общины спасатели ликвидируют пожар в деревянной церкви

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области, передает RegioNews.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило 11 марта в 08:58.

Пламя быстро распространилось, и к моменту прибытия первых спасательных подразделений площадь возгорания составляла около 250 м².

К ликвидации пожара привлекли три автоцистерны и автолестницу.

Спасатели ГСЧС продолжают выполнять работы на месте происшествия.

По предварительным данным, на территории церкви проводились ремонт работы и задымление внутри помещения храма обнаружил один из рабочих, сообщивший на спецлинию 101.

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в церкви.

Напомним, в селе Соколов Житомирского района днем 9 марта загорелась сухая трава и огонь перекинулся на деревянный склад фермерского хозяйства, где хранились запчасти и сельхозтехника.