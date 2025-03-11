В Тернопольской области загорелась деревянная церковь
В Тернопольской области в селе Катериновка Кременецкой общины спасатели ликвидируют пожар в деревянной церкви
Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области, передает RegioNews.
Сообщается, что сообщение о пожаре поступило 11 марта в 08:58.
Пламя быстро распространилось, и к моменту прибытия первых спасательных подразделений площадь возгорания составляла около 250 м².
К ликвидации пожара привлекли три автоцистерны и автолестницу.
Спасатели ГСЧС продолжают выполнять работы на месте происшествия.
По предварительным данным, на территории церкви проводились ремонт работы и задымление внутри помещения храма обнаружил один из рабочих, сообщивший на спецлинию 101.
Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в церкви.
Напомним, в селе Соколов Житомирского района днем 9 марта загорелась сухая трава и огонь перекинулся на деревянный склад фермерского хозяйства, где хранились запчасти и сельхозтехника.