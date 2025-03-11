В Киеве мужчина на "Мерседесе" уезжал со стрельбой от стражей порядка и "прокатал" полицейского на окне
В столице произошла погоня с перестрелкой, в ходе которой полицейские пытались остановить водителя внедорожника Mercedes Geländewagen
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Труха Киев.
В Киеве на улице Черниговской произошла стрельба во время полицейской погони за нарушителем. Водитель автомобиля Mercedes пытался скрыться от стражей порядка, и, чтобы остановить его, патрульные были вынуждены открыть огонь.
На видео видно, как полицейский пытался остановить нарушителя зацепившись за дверцу авто, однако на водителя это не повлияло.
Напомним, в Киеве осудили водителя, который переехал 14-летнюю девушку и оставил ее без помощи.
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