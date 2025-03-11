На Тернопільщині загорілась дерев'яна церква

фото: ДСНС Тернопільщини

На Тернопільщині у селі Катеринівка Кременецької громади рятувальники ліквідовують пожежу в дерев'яній церкві

Про це повідомляє Управління ДСНС у Тернопільській області, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло 11 березня о 08:58.

Полум'я швидко поширилося, і на момент прибуття перших рятувальних підрозділів площа займання становила близько 250 м².

До ліквідації пожежі залучили три автоцистерни та автодрабину.

Рятувальники ДСНС продовжують виконувати роботи на місці події.

За попередніми даними, на території церкви проводилися ремонті роботи і задимлення всередині приміщення храму виявив один із робітників, який повідомив на спецлінію 101.

Поліцейські встановлюють обставини пожежі в церкві.

Нагадаємо, в селі Соколів Житомирського району вдень 9 березня загорілася суха трава й вогонь перекинувся на дерев'яний склад фермерського господарства, де зберігалися запчастини та сільгосптехніка.