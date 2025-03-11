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11 марта 2025, 11:41

35-летнюю жительницу Одесщины, которая топором зарубила односельчанина, могут заключить в тюрьму на 15 лет

11 марта 2025, 11:41
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фото: Национальная полиция
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Полицейские завершили дело в отношении 35-летней жительницы Подольского района Одесской области, которая топором зарубила односельчанина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в конце 2024 года на территории частного домовладения фигурантки в одном из сел Любашевского территориального общества. Правоохранители установили, что у владелицы дома и его гостя во время застолья произошел конфликт из-за того, что последний пренебрежительно говорил о его сожителе. Разъяренная хозяйка схватила топор, который был в том же помещении, и обухом ударила мужчину по голове. Муж упал на пол, где получил от женщины еще несколько ударов.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 66-летнего мужчины и известили об этом полицейских. При осмотре тела погибшего были обнаружены множественные бревенчатые и ушибленные раны с повреждением костей лицевого черепа.

На основании собранных доказательств женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, то есть убийству. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области исчезли две несовершеннолетние девушки.

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