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03 февраля 2025, 13:55

Жителя Тернопольской области будут судить за попытку "откупиться" от полиции

03 февраля 2025, 13:55
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фото: Национальная полиция
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Муж предлагал взятку полицейским, чтобы те не штрафовали его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Отмечается, что в г. Тернополь стражи порядка остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В ходе общения с водителем – 29-летним жителем Тернопольщины, полицейские заметили, что он имеет явные признаки алкогольного опьянения.

Чтобы полицейские отпустили его муж, начал предлагать им деньги. Правоохранители предупредили его об уголовной ответственности за подобные действия. Однако предупреждение нарушитель проигнорировал и предложил им 10800 гривен.

По факту предоставления неправомерной выгоды следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские составили административные протоколы водителя по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и ч. 5 ст. 121 (нарушение правил пользования ремнями безопасности).

Напомним, в Хмельницкой области мужчина за 5000 долларов пытался подкупить работника ТЦК.

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