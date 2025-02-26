Полицейские Тернопольщины нашли парня, стрелявшего из окна автомобиля

фото: Национальная полиция

В Тернопольской области полицейские установили личность хулигана, стрелявшего из пистолета, уезжая в автомобиле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

На днях в соцсети было опубликовано видео, на котором видно, что неизвестный, находясь на заднем пассажирском сиденье, открыл окно и во время движения автомобиля выстрелил из пистолета в сторону заправки.

Правоохранители проработали видео с камер наблюдения и выяснили, что инцидент произошел на одной из улиц Тернополя. Стрелком оказался 17-летний житель Тернополя.

Парень стрелял из стартового пистолета, который позже выбросил. Свой поступок он объяснил тем, что хотел снять видео для себя с целью развлечения.

Полицейские составили на правонарушителя админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 174 (стрельба из огнестрельного, холодного металлического или пневматического оружия в населенных пунктах и в неотведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.