На Тернопольщине в реке нашли тело мужчины, пропавшего почти два месяца назад
Местные жители обнаружили между Бережанами и селом Посухов тело неизвестного мужчины в реке "Золотая липа"
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На теле мужчины не обнаружили следы насильственной смерти. При нем были документы. Погибший – 47-летний житель Бережан. Как выяснилось, мужчина считался пропавшим без вести еще с 31 декабря 2024 года.
Тело погибшего направили на экспертизу.
Открыто производство в соответствии со ст. 115 УК Украины с пометкой "пропавший без вести".
Напомним, утром 11 февраля в Киевской области на местной ставке человек провалился под лед. Спасатели достали тело погибшего из водоема.
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Умани водитель сбил насмерть 83-летнего пенсионера
27 февраля 2025, 01:45В Сумской области мошенники выманили у жены погибшего военного почти 600 тыс. грн
27 февраля 2025, 01:18Пограничники уничтожили транспорт и позиции оккупантов в Харьковской области
27 февраля 2025, 01:00В Киеве на Оболони трое подростков побили 14-летнего парня и выложили видео в сеть
27 февраля 2025, 00:46Умерла звезда сериала "Баффи-победительница вампиров" Мишель Трахтенберг: актрисе было 39 лет
27 февраля 2025, 00:30На Закарпатье двое подростков помогали мужчинам незаконно попасть в Венгрию
27 февраля 2025, 00:23В Киевской области в пожаре погибла женщина
27 февраля 2025, 00:05Есть вероятность, что это не сработает: Трамп усомнился в шансах мирных переговоров по окончании войны в Украине
26 февраля 2025, 23:42На Буковине депутат зарабатывал на перевозке уклонистов за границу
26 февраля 2025, 22:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства