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Местные жители обнаружили между Бережанами и селом Посухов тело неизвестного мужчины в реке "Золотая липа"

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На теле мужчины не обнаружили следы насильственной смерти. При нем были документы. Погибший – 47-летний житель Бережан. Как выяснилось, мужчина считался пропавшим без вести еще с 31 декабря 2024 года.

Тело погибшего направили на экспертизу.

Открыто производство в соответствии со ст. 115 УК Украины с пометкой "пропавший без вести".

Напомним, утром 11 февраля в Киевской области на местной ставке человек провалился под лед. Спасатели достали тело погибшего из водоема.