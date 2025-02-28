В Тернопольской области 25-летний парень до смерти избил бабушку
Происшествие случилось на днях в Лановецком районе. Тело женщины на веранде дома обнаружил ее сосед
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Мужчина проходил мимо дома соседки и заметил во дворе ее разбросанную одежду. Знакомая не отзывалась и он зашел в ее дом и на веранде увидел 74-летнюю женщину, которая не подавала признаков жизни. Он вызвал правоохранителей. Женщина умерла от многочисленных травм – ее избили, что подтвердило вскрытие.
В доме полицейские обнаружили 25-летнего внука женщины в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что случилось – он не помнил.
Фигуранта задержали. Ему объявили подозрение.
Решается вопрос об избрании парню меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Кривом Роге задержали мужчина, который забил до смерти 71-летнюю мать.