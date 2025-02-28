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Происшествие случилось на днях в Лановецком районе. Тело женщины на веранде дома обнаружил ее сосед

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина проходил мимо дома соседки и заметил во дворе ее разбросанную одежду. Знакомая не отзывалась и он зашел в ее дом и на веранде увидел 74-летнюю женщину, которая не подавала признаков жизни. Он вызвал правоохранителей. Женщина умерла от многочисленных травм – ее избили, что подтвердило вскрытие.

В доме полицейские обнаружили 25-летнего внука женщины в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что случилось – он не помнил.

Фигуранта задержали. Ему объявили подозрение.

Решается вопрос об избрании парню меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали мужчина, который забил до смерти 71-летнюю мать.