В Тернополе полицейские задержали иностранца за хулиганство

фото: Национальная полиция

В Тернополе задержали пьяного гражданина Великобритании, который окончательно окончательно оказался в полицейском участке и повредил городской фонарь

Как передает RegioNews, об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

По словам правоохранителей, на днях в управление полиции пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, это гражданин Великобритании, временно находящийся на территории Украины. В помещении мужчина разбил оконное стекло, за что на него составили административный протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

После этого он повредил фонарь в центре города.

Правоохранители задержали 31-летнего англичанина и привлекли его к административной ответственности по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

Напомним, на днях в Сумской области задержали опасного преступника, который с оружием напал на человека.