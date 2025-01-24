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24 января 2025, 17:13

Пулеметы, патроны и взрывчатки: на Прикарпатье разоблачили схему с незаконным оборотом оружия

24 января 2025, 17:13
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У злоумышленников обнаружили целый склад незаконного оружия. Полиция задержала четырех подозреваемых

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

В Прикарпатье правоохранители задержали четырех человек, которые занимались незаконным оборотом оружия. В них нашли, в частности, патроны разного калибра и гранаты.

У подозреваемых изъяли более 20 единиц огнестрельного оружия. Среди них – АК-74У и более пяти пулеметов. Также у злоумышленников нашли более 2 тысяч патронов разного калибра, более 50 гранат с запалами к ним и еще 2,5 килограмма взрывчатых веществ (порох и тротил).

Все незаконное оружие было отправлено на экспертизу. Подозреваемыми оказались 55-летний житель Коломыйского района, 49-летний житель Калушского района, 36-летний и 43-летний жители Ивано-Франковского района.

Правоохранители также призвали украинцев сообщать любые факты, которые могут угрожать жизни и здоровью, на линию "102".

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила 10 торговцев "трофейным" оружием . Среди них оказались военные. Среди изъятого – российские гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова с глушителями и патроны разного калибра.

Также сообщалось, что в Полтаве арестовали экс-чиновника Минобороны, из-за которого на фронт отправили непригодные пулеметы почти на 200 миллионов гривен.

Ивано-Франковск оружие полиция
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