На Тернопільщині у чоловіка виявили гвинтівку та набої
В Тернопільській області поліцейські затримали жителя Козівської громади за підозрою в незаконному зберіганні зброї
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що 44-річний житель Козівської громади зберігає незареєстровану вогнепальну зброю. У нього вдома виявили та вилучили обріз малокаліберної гвинтівки та набої.
На даний момент експерти встановлюють походження зброї.
Жителю регіону правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.
Днями в Івано-Франківській області викрили схему з незаконним обігом зброї. Правоохоронці вилучили у зловмисників понад 2 тисяч набоїв різного калібру, понад 50 гранат із запалами.
Нагадаємо, в Тернопільські області затримали четверо чоловіків, які нелегально продавали зброю.