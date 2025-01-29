На Тернопільщині у чоловіка виявили гвинтівку та набої

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В Тернопільській області поліцейські затримали жителя Козівської громади за підозрою в незаконному зберіганні зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 44-річний житель Козівської громади зберігає незареєстровану вогнепальну зброю. У нього вдома виявили та вилучили обріз малокаліберної гвинтівки та набої.

На даний момент експерти встановлюють походження зброї.

Жителю регіону правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Днями в Івано-Франківській області викрили схему з незаконним обігом зброї. Правоохоронці вилучили у зловмисників понад 2 тисяч набоїв різного калібру, понад 50 гранат із запалами.

Нагадаємо, в Тернопільські області затримали четверо чоловіків, які нелегально продавали зброю.