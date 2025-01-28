В Тернопольской области четверо мужчин нелегально продавали оружие

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В Тернопольской области полицейские разоблачили группу лиц, причастную к организации нелегальной продажи оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как выяснилось, незаконный бизнес устроил 62-летний житель Одессы. К преступной деятельности он привлек трех человек, двое из которых проживали в Тернопольской области.

В результате обысков правоохранители изъяли 3 транспортных средства, более 24 тысяч долларов, 34 тысячи евро, 28 тысяч гривен, почти 300 патронов к разному оружию, 4 единицы огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты и запали, а также тротиловую шашку.

В настоящее время фигурантам объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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