На Житомирщине легковушка столкнулась с автобусом и врезалась в дерево: четверо пострадавших

фото: полиция

ДТП произошло 25 января около 16:25 на трассе возле села Кмитова в Житомирском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Mercedes врезался в автобус, затем легковушка выехала за пределы дороги, где врезалась в дерево.

В результате ДТП травмы получили 37-летний водитель легковушки и трое его пассажиров: 37-летняя женщина и две девочки в возрасте 4 и 11 лет. Их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство.

Напомним, 26 января на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Погибли четыре человека.