фото: полиция

ДТП произошло утром 6 января между населенными пунктами Ясиня и Квасы в Раховском районе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла около 7:20. Водитель авто Volkswagen Touran на закругленном участке заснеженной трассы не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в отбойник. Затем легковушка вылетела в реку Черная Тиса.

В автомобиле также была 35-летняя пассажирка. Женщина погибла. Ее тело унесло по течению реки на 170 метров от места падения легковушки.

Водителя проверили – за рулем 40-летний мужчина был трезв.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 6 января на Закарпатье полицейский на Tesla попал в аварию. Один человек погиб.