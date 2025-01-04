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ДТП произошло 4 января около 1:50 в селе Белокриница Кременецкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Kia Ceed, 19-летний парень, не справился с управлением и въехал в бетонную часть моста.

В результате столкновения водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также травмы получили три пассажира: 19-летняя девушка и парни в возрасте 17 и 21 год.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 2 января на трассе под Николаевом столкнулись два автомобиля. Погибли три человека, еще два пострадали.