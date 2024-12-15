Масштабное ДТП с погибшими возле Львова: пьяный 23-летний водитель BMW устроил аварию и скрылся

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Смертельное ДТП, в котором погибли семь и травмировались трое пассажиров микроавтобуса, совершил пьяный водитель. Жителя Львовского района, скрывшегося с места аварии, уже задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Следствие установило, что 23-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF. В результате удара неуправляемый тягач врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами. Водитель легковушки покинул машину и скрылся с места автотрощи.

"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь пассажиров микроавтобуса, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель Mercedes Sprinter и его 23-летняя пассажирка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ужасное ДТП произошло сегодня утром, 15 декабря, недалеко от села Чижиков Львовского района.