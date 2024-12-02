Россияне ударили по Криворожскому району: пострадали гражданские

иллюстративное фото: Сергей Лысак

Сегодня вечером, 2 декабря, российские оккупанты совершили атаку на Криворожский район. В результате вражеских ударов ранены двое мирных жителей

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что в результате обстрелов пострадали двое мужчин. Известно, что разрушены два дачных дома, еще один – поврежден. Также изуродован микроавтобус.

"85-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 53-летнему – медицинскую помощь оказали на месте" , – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают обследовать места "прилетов".

Напомним, в течение суток российская армия избивала по Никопольщине на Днепропетровщине дронами и артиллерией. Из-за обстрелов ранен 21-летний парень.