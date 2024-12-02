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02 декабря 2024, 18:44

Атаковали Украину с севера: пограничники показали кадры сбития российских дронов-камикадзе

02 декабря 2024, 18:44
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фото: ГПСУ
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Минувшей ночью во время очередной атаки на Украину пограничники уничтожили два российских боражирующих боеприпаса на Черниговщине и еще один на Киевщине

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Два беспилотных летательных аппарата (вероятнее всего, Shahed 131/136), в результате работы мобильных огневых групп, сдетонировали. Один из дронов типа "гербера" удалось приземлить с незначительными повреждениями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские БПЛА имеют разные назначения. Сбитый пограничниками "Гербер" был дроном-камикадзе, а не "обманкой".

Напомним, в ночь на 2 декабря противовоздушная оборона работала в 10 областях Украины. Военным удалось сбить 52 вражеских дрона из 110. Еще 50 беспилотников локационно потеряно, шесть — вернулись в направлении России и Беларуси.

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