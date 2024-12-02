В Тернополе из-за атаки российского дрона погиб человек, загорелся жилой дом

фото иллюстративное: ГСЧС

В результате атаки российского беспилотника в ночь на 2 декабря в Тернополе возник пожар в жилом доме

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

По его словам, после попадания дрона в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем пятом этаже и частично 3-й и 4-й этажи.

На месте происшествия работают спасательные службы.

"Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых", - написал Надал.

Глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода сообщил, что в результате обстрела погиб человек.

Напомним, в ночь на 2 декабря украинские военные обнаружили и обезвредили около 20 вражеских беспилотников, которые несли угрозу для Киева.