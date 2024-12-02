Спасатели показали фото и видео с места дронового удара по дому в Тернополе

фото: ГСЧС

В ночь на 2 декабря в результате удара российского беспилотника в Тернополе пострадал многоквартирный дом, возник масштабный пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В ведомстве сообщили, что в результате атаки погиб один человек, трое получили ранения. Также сообщается, что около 100 жителей дома были эвакуированы.

Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

На месте происшествия продолжают работать спасательные службы.

Напомним, ранее стало известно, что в результате дронового удара по Тернополю погиб человек.