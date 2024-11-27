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27 ноября 2024, 15:22

В Тернопольской области после обстрелов РФ сохраняется критическая ситуация с электроснабжением, – ОВА

27 ноября 2024, 15:22
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Фото:rbc.ua
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Из-за повреждения ключевого энергетического объекта в области ситуация с электроснабжением остается критической

Об этом сообщает Тернопольская областная военная администрация на своей странице в Facebook, передает Regionews .

"В течение последних суток удалось решить ряд технических вопросов, что позволило обеспечить работу всех объектов критической и социальной инфраструктуры", – отмечают в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению стабильности энергоснабжения. Для этого область подключают к внешним сетям соседних регионов и используют альтернативные источники энергии, включая когенерацию. В то же время АО "Тернопольоблэнерго" вынуждено ввести графики подачи электроэнергии, которые будут корректироваться в зависимости от доступных ресурсов.

"Обязали АО "Тернопольоблэнерго" и глав общин совместно прорабатывать графики с учетом необходимости обеспечения функционирования объектов критической инфраструктуры, в том числе объектов промышленности, с неразрывными технологическими циклами", – сообщили в ОВА.

Местных жителей призывают экономно использовать электроэнергию для бытовых нужд.

Ранее стало известно, что в результате атаки российских дронов в Тернополе был поврежден энергетический объект НЭК "Укрэнерго", который является критически важным для энергоснабжения всей области. Как заявил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, вражеские дроны атаковали объект несколько раз, но украинские силы ПВО смогли сбить три из них.

Напомним, что из-за значительных повреждений в Тернополе электричество будет подаваться всего два часа в сутки .

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