Ночью военные сбили около 20 "шахедов", угрожавших Киеву

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 декабря украинские военные обнаружили и обезвредили около 20 вражеских беспилотников, которые несли угрозу для Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Отмечается, что воздушная тревога в Киеве продолжалась на протяжении четырех с половиной часов.

По информации КГВА, уничтожены около двух десятков вражеских БПЛА.

Добавим, что вражеская атака дронов продолжается, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.

Напомним, 1 декабря российская армия сбросила взрывчатку на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона. В результате вражеской атаки три человека погибли , еще 11 местных жителей получили ранения.