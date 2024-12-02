Ночью военные сбили около 20 "шахедов", угрожавших Киеву
В ночь на 2 декабря украинские военные обнаружили и обезвредили около 20 вражеских беспилотников, которые несли угрозу для Киева
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Отмечается, что воздушная тревога в Киеве продолжалась на протяжении четырех с половиной часов.
По информации КГВА, уничтожены около двух десятков вражеских БПЛА.
Добавим, что вражеская атака дронов продолжается, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.
Напомним, 1 декабря российская армия сбросила взрывчатку на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона. В результате вражеской атаки три человека погибли , еще 11 местных жителей получили ранения.
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