В Тернопольской области спасли мужчину, которого засыпало зерном в элеваторе
Сегодня, 29 ноября, в селе Млиновцы Зборовской территориальной общины мужчину засыпало зерном в элеваторе
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Тернопольской области, передает RegioNews.
Как отмечают в ГСЧС, ситуация была критической, ведь жизни человека угрожала реальная опасность.
Благодаря спасателям спасательная операция завершилась успешно – мужчину спасли и передали медикам для оказания необходимой помощи.
Напомним, ранее в селе Сновидовичи в Ровенской области на местной свалке 13-летний мальчик погиб в результате обвала песка.
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