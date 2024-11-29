На Тернопільщині врятували чоловіка, якого засипало зерном в елеваторі
Сьогодні, 29 листопада, у селі Млинівці Зборівської територіальної громади чоловіка засипало зерном в елеваторі
Про це повідомляє ГУ ДСНС на Тернопільщині, передає RegioNews.
Як зазначають у ДСНС, ситуація була критичною, адже життю людини загрожувала реальна небезпека.
Завдяки рятувальникам рятувальна операція завершилася успішно — чоловіка врятували та передали медикам для надання необхідної допомоги.
Нагадаємо, раніше у селі Сновидовичі на Рівненщині на місцевому сміттєзвалищі 13-річний хлопчик загинув внаслідок обвалу піску.
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