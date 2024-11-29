На Тернопільщині врятували чоловіка, якого засипало зерном в елеваторі

фото: ДСНС

Сьогодні, 29 листопада, у селі Млинівці Зборівської територіальної громади чоловіка засипало зерном в елеваторі

Про це повідомляє ГУ ДСНС на Тернопільщині, передає RegioNews.

Як зазначають у ДСНС, ситуація була критичною, адже життю людини загрожувала реальна небезпека.

Завдяки рятувальникам рятувальна операція завершилася успішно — чоловіка врятували та передали медикам для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, раніше у селі Сновидовичі на Рівненщині на місцевому сміттєзвалищі 13-річний хлопчик загинув внаслідок обвалу піску.