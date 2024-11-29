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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель грузовика "КамАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в авто "ВАЗ-21099".

От полученных травм 66-летняя пассажирка легковушки погибла. Водителя и еще одного человека госпитализировали – из покореженной машины их деблокировали спасатели.

У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 27 ноября в Киевской области произошло масштабное ДТП: столкнулись инкассаторское авто, три грузовика и легковушка. Есть погибший и травмированные.