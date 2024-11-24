В Ровенской области 13-летнего мальчика засыпало песком на мусорной свалке, он погиб

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В селе Сновидовичи в Ровенской области на местной мусорной свалке 13-летний мальчик погиб в результате обвала песка

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагический инцидент произошел 23 ноября около 16 часов. На местной свалке произошел обвал песка, когда там находились трое детей.

Как рассказали в полиции, 13-летнего парня засыпало песком. Его 12-летний брат побежал в село, чтобы позвать на помощь взрослых, а 14-летний товарищ начал самостоятельно разгребать песок.

Местные жители достали ребенка из-под завала и провели реанимационные мероприятия, однако они не увенчались успехом, парень умер.

Правоохранители изучают все обстоятельства происшествия, ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее на селе Путь Ровенского района произошла смертельная автомобильная авария. В результате столкновения с грузовиком 21-летний водитель BMW погиб на месте.