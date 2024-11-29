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29 ноября 2024, 06:42

В Киеве в результате атаки российских дронов повреждена детская поликлиника

29 ноября 2024, 06:42
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фото: ГСЧС
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В Днепровском районе Киева в результате падения обломков российского дрона в ночь на 29 ноября в детской поликлинике возник пожар, здание получило повреждение. Один человек пострадал

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, возгорание на фасаде здания поликлиники погасили. В результате падения обломков повреждены стена здания, выбиты окна, сломаны деревья во дворе.

Также известно, что пострадал охранник заведения. Его госпитализировали.

В ГСЧС опубликовали фото последствий. Там отметили, что к моменту прибытия спасателей возгорания не наблюдалось.

У охранника медучреждения предварительный диагноз – контузия.

Кличко также сообщил, что обломки вражеского БПЛА упали также на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы.

Напомним, ранее руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обнародовал фото остатков одной из сбитых ракет, выпущенной россиянами сегодня, 28 ноября.

Также пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы.

война Киев ГСЧС Кличко Виталий Владимирович дрон поликлиника медучреждения
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