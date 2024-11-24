Умер третий ребенок из семьи, отравившейся грибами на Тернопольщине

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Умер третий ребенок из семьи из села Копычинцы на Тернопольщине, отравившейся грибами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "20 минут".

По данным издания, скончалась 13-летняя Мария Микульская, она находилась в больнице.

Это уже четвёртая смерть в этой семье. Ранее сообщалось о смерти сожителя матери и двоих детей.

Напомним, 30 октября на Тернопольщине семья с 8 детьми была госпитализирована из-за отравления грибами.

Ранее от отравления грибами умер сожитель матери и двухлетняя девочка, ее готовили к пересадке печени. 11 ноября стало известно, что скончалась девочка 2011 года рождения. Ее жизнь пытались спасти в столичной больнице "Охматдет".