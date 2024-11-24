Умер третий ребенок из семьи, отравившейся грибами на Тернопольщине
Умер третий ребенок из семьи из села Копычинцы на Тернопольщине, отравившейся грибами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "20 минут".
По данным издания, скончалась 13-летняя Мария Микульская, она находилась в больнице.
Это уже четвёртая смерть в этой семье. Ранее сообщалось о смерти сожителя матери и двоих детей.
Напомним, 30 октября на Тернопольщине семья с 8 детьми была госпитализирована из-за отравления грибами.
Ранее от отравления грибами умер сожитель матери и двухлетняя девочка, ее готовили к пересадке печени. 11 ноября стало известно, что скончалась девочка 2011 года рождения. Ее жизнь пытались спасти в столичной больнице "Охматдет".
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